Эдуард Безуглов: "Результаты медобследование не оставляют Дзюбе шансов полноценно тренироваться на сборе"

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил подробности о травмированных игроках национальной команды Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Станиславе Крицюке. Футболисты не примут участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

– Медобследование было вчера, – подчеркнул Безуглов в программе "Матч ТВ". – Результаты мы знали вчера вечером. К сожалению, полученные результаты не оставляют шансов Дзюбе полноценно принять участие в сборе нашей команды. На наш взгляд, его состояние позволяет принимать участие в тренировочном процессе. Смолов получил травму задолго до сбора. Мы знали, что проблема не решится до начала апреля. Но у нас формируется команда, которая должны быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретическая часть занятия зачастую тоже очень важна. Поэтому и Смолов и Крицюк приезжают на такие занятия. И делают это с удовольствием.