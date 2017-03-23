01:29 | ФУТБОЛ — Сборная России

Эдуард Безуглов: "Результаты медобследование не оставляют Дзюбе шансов полноценно тренироваться на сборе"

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил подробности о травмированных игроках национальной команды Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Станиславе Крицюке. Футболисты не примут участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

– Медобследование было вчера, – подчеркнул Безуглов в программе "Матч ТВ". – Результаты мы знали вчера вечером. К сожалению, полученные результаты не оставляют шансов Дзюбе полноценно принять участие в сборе нашей команды. На наш взгляд, его состояние позволяет принимать участие в тренировочном процессе. Смолов получил травму задолго до сбора. Мы знали, что проблема не решится до начала апреля. Но у нас формируется команда, которая должны быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретическая часть занятия зачастую тоже очень важна. Поэтому и Смолов и Крицюк приезжают на такие занятия. И делают это с удовольствием.

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