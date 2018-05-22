Эдуард Безуглов: "Расследование ФИФА расстроило наших недоброжелателей, но подтвердило очевидные вещи"

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что расследование ФИФА подтвердило очевидный факт отсутствия каких-либо злоупотреблений в вопросах допинга в российском футболе. Ранее организация сообщила, что закрыла расследования в отношении всех футболистов, вошедших в список Ричарда Макларена.

- Мы все очень рады, что ФИФА провела объективное расследование, которое может и расстроило наших недоброжелателей, но подтвердило очевидные нам вещи - в российском футболе никогда не было и нет никаких злоупотреблений, - приводит "Р-Спорт" слова Безуглова. - Наши ведущие футболисты десятки раз сдавали пробы, которые анализировались в европейских лабораториях, и все они всегда были чистыми.