Эдуард Безуглов: "Никаких проблем с коленом на Euro у Дзюбы не было"

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не было проблем с коленом во время Euro-2016. Безуглов подчеркнул, что форвард не был приглашен тренерским штабом национальной команды на сборы в рамках подготовки к товарищеским матчам с Катаром и Румынией, чтобы у футболиста было время полностью оправиться от имеющихся травм.
– Артем Дзюба не приехал на сбор из-за проблем с коленом. Эта история тянется еще со времен Euro-2016? Повреждение не требует хирургического вмешательства и решается путем предоставления футболисту облегченного режима матчей и тренировок?
– Никаких проблем на Euro во Франции у Артема не было. Ни о каком хирургическом вмешательстве речь не шла и не идет. Врачи в "Зените" очень квалифицированные, они постоянно контролируют ситуацию. Лишь паузы в этом случае мало, необходимо и проведение ряда профилактических мероприятий. Уверен, что в ближайшее время проблема будет решена. Сейчас же тренерский штаб сборной не вызвал Артема, потому что всегда исходит из принципа главенства здоровья футболиста над всеми остальными факторами.
– Исходя из вашей практики, в таких случаях футболисты играют матчи повышенной важности?
– Футболисты часто играют через боль, если, конечно, нет риска усугубить ситуацию. Но одно дело – провести одну-две игры, другое дело – месяцы. Думаю, со мной все согласятся в том, что во втором случае лучше дать паузу и устранить проблему.
– Состоялся ли ваш забег с Дзюбой – похоже, он отложен на весну?
– Забега пока не было, но он точно состоится. Мы с Артемом еще обязательно пробежим. (Сергей ЕГОРОВ)
доктор Коновалов
какое же это счастье, что данный игрун не в составе СПАРТАКА !!!
12:09
Петя
Не вызван из-за бесперспективности!
10:47