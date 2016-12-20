Эдуард Безуглов: "На Euro-2016 у сборной России было 5 допинг-тестов"

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, что национальная команда 5 раз проходила допинг-контроль на чемпионате Европы 2016 года во Франции. По его словам, однажды забор крови был проведен 3 раза подряд.

– На чемпионате Европы у сборной России было пять допинг-тестов, – приводит ТАСС слова Безуглова. – Причем однажды их проводили три раза подряд. В одной из ситуаций у защитника Алексея Березуцкого не смогли дважды взять кровь из вены, но мы пошли навстречу, чтобы не было никаких вопросов от ВАДА, и наш врач сам сделал забор. При этом на турнире в раздевалках было безалкогольное пиво, чтобы футболистам было легче сдать допинг-тест.

На Euro-2016 сборная России заняла четвертое место в группе В, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Россияне, выступавшие в одной группе с англичанами, словаками и валлийцами, набрали одно очко.



