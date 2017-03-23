Эдуард Безуглов: "Глушаков никакого дискомфорта не испытывает"

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил подробности о травмированном полузащитнике "Спартака" Денисе Глушакове. Футболист не примет участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, потому что здоровье игроков для тренерского штаба превыше всего.

– Глушаков работает одну часть тренировки в общей группе, другую – индивидуально, – подчеркнул Безуглов в программе "Все на Матч". – Более того, с каждым разом индивидуальная часть будет становиться меньше. Сейчас он никакого дискомфорта не испытывает. Лечение практически полностью было завершено до сбора национальной команды. Медобследование показало значительную положительную динамику. Для тренерского штаба здоровье футболистов всегда важнее, чем любые, даже самые серьезные, задачи.