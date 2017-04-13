Эдуард Безуглов: "Дзюба хочет играть за сборную России"

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов подчеркнул, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не отказывался играть за национальную команду в товарищеских матчах с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3). Врач отметил, что форвард покинул команду из-за травмы.

– Артем хочет играть за сборную, у него есть желание, – цитирует ТАСС Безуглова. – Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает пять-семь дней. По этой причине он не смог бы сыграть за сборную России, но успевал восстановиться к матчу "Зенита". А покинул сбор национальной команды по решению тренерского и медицинского штабов.