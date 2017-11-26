Эдуард Безуглов: "Допинг? Каждый месяц одно и то же - мы все уже сказали по теме"

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения о существовании так называемого "списка Родченкова", в котором упоминаются 34 российских футболиста.

Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В списке упоминаются 34 игрока, включая футболистов из состава сборной России на чемпионат мира 2014 года.

– Каждый месяц происходит одно и то же, – сказал Безуглов. – Информация появляется в одной и той же газете, все то же самое. Все, что мы могли сказать по теме, сказали ранее. (Сергей ЕГОРОВ)

Родченков обвиняет 34 российских футболистов в применении допинга