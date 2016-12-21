02:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Эдуард Безуглов: "Березуцкого называю Василий Владимирович"

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что к защитнику Василию Березуцкому обращается по имени-отчеству. По его словам, он знает по отчеству всех футболистов сборной. 

– В своем докладе на конференции вы называли игроков сборной России по отчествам. В команде тоже так поступаете?

– Нет, у нас есть определенный устоявшийся вариант обращения. Некоторые ребята меня зовут Николаичем. Кто-то доком. Василия Березуцкого называю Василий Владимирович. Это больше внутренняя кухня. А так знаю по отчеству всех футболистов сборной. Шесть лет с ребятами работаю, в курсе когда у кого день рождения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Безуглова

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