08:47 | Футбол — Сборная России

Эдгар Гаурачс: "Лунев шел всегда до конца, здоровья ему"

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Бывший нападающий московского "Торпедо" Эдгар Гаурачс пожелал голкиперу сборной РоссииАндрею Луневу скорейшего выздоровления. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго заработал сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Здоровья Андрею Луневу! Помню со времен Торпедо, он шел всегда до конца!" - написал Гаурачс на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча Россия - Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tribunal Z

Andrewxyz Уже хероя начали лепить.=====Знаешь, Лунев в игре за Россию травму получил, а тебе кто нибудь долбанёт просто так и героем ты не будешь.

09:39

Andrewxyz

Уже хероя начали лепить.

09:28

Снежик

Лунева в сборную на ЧМ!!! Даже если... третьим вратарем

09:10