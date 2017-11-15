Эдгар Гаурачс: "Лунев шел всегда до конца, здоровья ему"

Бывший нападающий московского "Торпедо" Эдгар Гаурачс пожелал голкиперу сборной России Андрею Луневу скорейшего выздоровления. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго заработал сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.
"Здоровья Андрею Луневу! Помню со времен Торпедо, он шел всегда до конца!" - написал Гаурачс на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча Россия - Испания
Здоровья Андрею Лунёву! Помню со времен Торпедо, он шел всегда до конца! #торпедо pic.twitter.com/KlMiXUcSxD– Edgars Gauracs (@egauracs) 14 ноября 2017 г.
Tribunal Z
Andrewxyz Уже хероя начали лепить.=====Знаешь, Лунев в игре за Россию травму получил, а тебе кто нибудь долбанёт просто так и героем ты не будешь.
09:39
Andrewxyz
Уже хероя начали лепить.
09:28
Снежик
Лунева в сборную на ЧМ!!! Даже если... третьим вратарем
09:10