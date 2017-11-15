Эдгар Гаурачс: "Лунев шел всегда до конца, здоровья ему"

Бывший нападающий московского "Торпедо" Эдгар Гаурачс пожелал голкиперу сборной России​ Андрею Луневу скорейшего выздоровления. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго заработал сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Здоровья Андрею Луневу! Помню со времен Торпедо, он шел всегда до конца!" - написал Гаурачс на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча Россия - Испания