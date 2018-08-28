Дзюба советует подписчикам посмотреть сериал "Большая игра"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о сериале про футбол "Большая игра", который стартовал на СТС 27 августа. Футболист отметил, что сначала относился к нему с опаской.

– С опаской относился к сериалу, но посмотрев три серии был восхищен и смеялся до слез: потрясающий юмор и игра актеров, особенно Леонтий Витальевич! Шутки космос! Советую всем посмотреть! – написал Дзюба в своем Инстаграме.

Продюсерами картины стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. Среди актеров: Дмитрий Губерниев, экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Роман Широков.