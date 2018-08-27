Дзюба – самый опытный в составе сборной России. Но у него есть конкурент

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил список из 25 игроков на первые игры после чемпионата мира-2018. В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Дзюба будет новым капитаном сборной России?

В список не вошел рекордсмен по числу матчей за сборную среди действующих игроков, капитан национальной команды на ЧМ-2018 вратарь Игорь Акинфеев (111 игр). Среди приглашенных на ближайшие встречи самыми опытными являются нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников (по 28), третьим в этом списке является Федор Кудряшов (23).

При этом 12 игроков, вызванных Черчесовым на матчи с турками и чехами провели меньше 10 матчей в футболке национальной команды. Для полузащитника Дмитрия Стоцкого этот вызов в сборную стал первым в карьере.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией