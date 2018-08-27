14:58 | Футбол — Сборная России

Дзюба – самый опытный в составе сборной России. Но у него есть конкурент

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил список из 25 игроков на первые игры после чемпионата мира-2018. В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Дзюба будет новым капитаном сборной России?

В список не вошел рекордсмен по числу матчей за сборную среди действующих игроков, капитан национальной команды на ЧМ-2018 вратарь Игорь Акинфеев (111 игр). Среди приглашенных на ближайшие встречи самыми опытными являются нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников (по 28), третьим в этом списке является Федор Кудряшов (23).

При этом 12 игроков, вызванных Черчесовым на матчи с турками и чехами провели меньше 10 матчей в футболке национальной команды. Для полузащитника Дмитрия Стоцкого этот вызов в сборную стал первым в карьере.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //
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