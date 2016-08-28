Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сам попросил замену в матче 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0). На 75-й минуте он уступил место на поле Александру Кержакову.

Дзюба почувствовал дискомфорт в колене, из-за травмы которого после поединка с ЦСКА за Суперкубок России пропустил три стартовых тура и вышел лишь на замену в концовке встречи премьер-лиги с армейцами на прошлой неделе. Его участие в товарищеских играх сборной России против Турции (31 августа, Анталья) и Ганы (6 сентября, Москва) под вопросом.

- Артем Дзюба действительно сам попросил заменить его, - рассказал врач "Зенита" Михаил Гришин. - Ранее у него были проблемы с левым коленным суставом. По ходу матча Дзюба почувствовал в том же колене дискомфорт и попросил замену. Тренеры пошли на это, поскольку дальнейшее пребывание на поле в матче с "Амкаром" могло спровоцировать рецидив травмы. Данный шаг стал профилактикой рецидива, чтобы не давать слишком большую нагрузку на сустав после того, как Дзюба вновь стал получать игровую практику.

- Отправится ли Дзюба в сборную на матчи с Турцией и Ганой?

- Сложный вопрос. Он нормально ходит. Но другое дело, прислушаются ли врач и тренер сборной к нашим рекомендациям. Мы считаем, что сейчас, после возобновления игровой практики для Дзюбы важно провести дополнительное лечение и организовать для него индивидуальные тренировки. Это позволит качественно подготовиться к последующим играм, в том числе за сборную - важно чтобы он подошел к ним во всеоружии и без всяких сомнений по поводу того, что у него может возникнуть рецидив. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Ранее сам футболист поблагодарил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за вызов в сборную, однако отметил, что здоровье важнее.

– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле, – цитирует "Матч ТВ" Дзюбу. – Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.

Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.

Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.