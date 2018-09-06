12:33 | Футбол — Сборная России

Дзюба рассказал, сколько времени он проводит в Инстаграме

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Сколько времени ты проводишь в Инстаграме?

- Я очень немного времени провожу там. Вообще я не большой поклонник интернета, Инстаграма и всех этих сетей. У меня очень много подписчиков, стараюсь уделять им внимание, отвечать на вопросы, благодарить за добрые слова, за поддержку. Сейчас у меня что-то случилось с Инстаграмом, не могу зайти туда уже три дня. Я заблокирован. Это долгая история.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=O-hqiHE4Nnc&feature=youtu.b

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