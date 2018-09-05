Дзюба рассказал шокирующую историю, случившуюся перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал невероятную историю, случившуюся перед чемпионатом мира-2018​. Форвард дебютировал в национальной команде в 2011 году в игре против Греции (1:1), а первый мяч в составе национальной команды забил в 2014-м в ворота Лихтенштейна (4:0). В общей сложности он провел за сборную 28 матчей, забив 14 мячей, три из них – на чемпионате мира-2018.

"Помню, перед чемпионатом мира, буквально за два-три дня, мы ехали с тренировки, проезжали мимо автобусной остановки, где стояла группа людей. И среди них женщина, лет под сорок, вдруг взяла и повернулась к нам попой. Сняла джинсы. Сняла трусики и показала нам свою пятую точку. Всем, кто это видел, было безумно смешно и в то же время очень непонятно – ну как такое возможно? Ну хорошо, мы проехали на автобусе, а дальше она как будет? Там же люди стоят. Наденет джинсы и будет стоять довольная? Как? Что было у нее в голове, просто интересно. Я кричал: остановите автобус, я хочу выйти и попробовать дать пинка. Но я так и не понял посыл этой женщины. После первой же игры, которую мы выиграли, снова ехали мимо этой остановки. Все прильнули к окну и ждали, что эта женщина покажет нам. На фарт, как говорится", – написал Дзюба в своей колонке на портале "Русский пионер".

Артем Дзюба: "Во мне пылает огонь. И будет пылать!" //

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