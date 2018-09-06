Дзюба рассказал о самом запоминающемся подарке на день рождения

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Какой самый запоминающийся подарок тебе дарили на день рождения?

- Вот сейчас ко мне на 30-летие ко мне приехали друзья, родственники. Мама, сестра с мужем. Я с утра проснулся, вышел на балкон и увидел, как друзья выстроились с мечами, щитами и наклеенными бородами, как викинги. Они кричали, что приветствуют меня, Рагнара Большую Секиру. Это было очень забавно. Кроме того, ребята на стене нарисовали очень красивое граффити. Половина лица моя, половина лица льва и красивая надпись: "биться до конца". Это было очень круто и масштабно.