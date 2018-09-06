Дзюба рассказал о любви к теннису и Федереру

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Какой вид спорта, кроме футбола, тебе интересен?

- Я люблю практически все виды спорта, но в последнее время выделю большой теннис. Я в него сам поигрываю, и играю неплохо. Мне нравится смотреть, я люблю Федерера, и люблю все "Большие шлемы". Сейчас идет US Open. Я очень расстроился, что проиграл Федерер и Шарапова проиграла. Люблю хоккей, НХЛ. Смотрю хоккей на Олимпиадах и чемпионаты мира. Люблю баскетбол, НБА. Когда идут Олимпийские игры, люблю смотреть волейбол. Смотрю и зимние, и летние Олимпиады. Я в курсе многих событий. Формулу-1 могу посмотреть. Но самый приоритетный в последнее время - большой теннис.