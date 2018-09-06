Дзюба рассказал, как он восстанавливается после матчей

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Как ты восстанавливаешься после игр?

- Как и все, наверное. Если надо, я сделаю массаж. Я чувствую свой организм, как и что. В первые пару дней после игры стараюсь не перетруждаться. Мне кажется, все идет от головы. Если ты себя ментально настроил что все нормально, если ты всегда на позитиве, веришь в себя, то будет все хорошо. Ты восстановишься, и никаких проблем не будет.