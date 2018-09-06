Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Расскажи три способа, как пройти мимо журналистов в микст-зоне?

- Много у меня способов. Недавно я сказал: "вы все сами видели, ****". "Извините, пирожки". Или можно сделать какую-нибудь гримасу и подловить кого-то из своих партнеров, чтобы у него взяли интервью. Масса есть моментиков. Но лучше останавливайтесь, потому что это их хлеб. Нужно даже в плохом настроении ответить, что-то сказать. Правда, если ты много разговариваешь, то считаешься балаболом, а если нет - то не уважаешь журналистов. Тонкая грань, которую невозможно понять. Но лучше останавливайтесь. Так будет лучше.