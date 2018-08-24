Дзюба - про сериал "Большая игра": "Очень рад, что про футбол начали снимать кино и сериалы"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о новом сериале о футболе, который стартует на СТС 27 августа.

Сериал называется "Большая игра". Продюсерами картины стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. Среди актеров: Дмитрий Губерниев, экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Роман Широков.

– Очень рад, что про футбол начали снимать кино и сериалы! Премьера на СТС 27 августа. Продюсеры Муругов, Кочаров и моя Любимица Тина Канделаки, – написал Дзюба в своем Инстаграме.