14:50 | Футбол — Сборная России

Дзюба - про сериал "Большая игра": "Очень рад, что про футбол начали снимать кино и сериалы"


Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о новом сериале о футболе, который стартует на СТС 27 августа.

Сериал называется "Большая игра". Продюсерами картины стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. Среди актеров: Дмитрий Губерниев, экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Роман Широков.

Очень рад, что про футбол начали снимать кино и сериалы! Премьера на СТС 27 августа. Продюсеры Муругов, Кочаров и моя Любимица Тина Канделаки, – написал Дзюба в своем Инстаграме.

 

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