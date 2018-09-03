Дзюба приехал в сборную России. Фото

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный Твиттер команды.

- Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице, - говорится в сообщении.

7 сентября Россия в рамках Лиги наций сыграет со сборной Турции. Начало в 21.45 по московскому времени.