12:28 | Футбол — Сборная России

Дзюба приехал в сборную России. Фото


Форвард "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный Твиттер команды.

- Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице, - говорится в сообщении.

7 сентября Россия в рамках Лиги наций сыграет со сборной Турции. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/calendar/

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