Дзюба появляется из куриного яйца. Твиттер сборной России раскрыл секрет рекордного поста в Инстаграме

В официальном Твиттере сборной России по футболу появилась шуточная запись, посвященная нашумевшему рекордному посту в Инстаграме, который набрал самое большое количество лайков в истории. Этим постом оказалась простая фотография куриного яйца, которой за десять дней поставили более 40 миллионов лайков.

– Мы поняли, в чем секрет успеха рекордного поста в Инстаграме, – говорится в сообщении сборной России. – И это однозначно заслуживает вашего лайка.

Запись проиллюстрирована роликом, в котором из того самого яйца появляется нападающий сборной России Артем Дзюба со своим традиционным жестом, которым он отмечает забитые голы.