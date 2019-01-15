Дзюба появляется из куриного яйца. Твиттер сборной России раскрыл секрет рекордного поста в Инстаграме

В официальном Твиттере сборной России по футболу появилась шуточная запись, посвященная нашумевшему рекордному посту в Инстаграме, который набрал самое большое количество лайков в истории. Этим постом оказалась простая фотография куриного яйца, которой за десять дней поставили более 40 миллионов лайков.
– Мы поняли, в чем секрет успеха рекордного поста в Инстаграме, – говорится в сообщении сборной России. – И это однозначно заслуживает вашего лайка.
Запись проиллюстрирована роликом, в котором из того самого яйца появляется нападающий сборной России Артем Дзюба со своим традиционным жестом, которым он отмечает забитые голы.
Мы поняли, в чём секрет успеха рекордного поста в Инстаграме 😏 И это однозначно заслуживает вашего лайка😄 pic.twitter.com/0mSzOpkn1P– Сборная России (@TeamRussia) 15 января 2019 г.