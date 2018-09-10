Дзюба пообещал написать автобиографию

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сказал, что обязательно напишет автобиографию. Форвард был признан человеком года по версии журнала GQ.

- Мне очень понравились биография Юргена Клоппа и автобиография Алекса Фергюсона, - сказал Дзюба в интервью GQ. - О личностях такого масштаба всегда интересно читать.

- Фергюсон описал, как под видом таксиста ловил у паба подгулявших футболистов. В вашей автобиографии будет много анекдотичных случаев?

- Случаев много, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!