Нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре, сообщают "Известия".

В понедельник форвард не принял участия в первой тренировке национальной команды в столице Кубани. Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму ноги в воскресном матче 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0).

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, а 28 марта – против сборной Бельгии в Сочи.