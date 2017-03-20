19:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзюба покинул расположение сборной России

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре, сообщают "Известия".

В понедельник форвард не принял участия в первой тренировке национальной команды в столице Кубани. Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму ноги в воскресном матче 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0).

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, а 28 марта – против сборной Бельгии в Сочи.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/672374

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Знаток1964

Выгнали ....Клоуна....Беда то какая для Сборной

20:33

Седой86

Туда ему и дорога!!!

20:28

Долой марионеток-макларенеток

Симулянтишка

20:14

Obl2007

В костер , буратину ! В костер !

20:11

spartachok-007

Теперь спакойно к Машке в койку, буратино....

20:10

serenky25

Не... пес не приехал

20:10

fcsm_Z

Да пес с ним...

20:08

Levbereg

Бухарову шанс для реального возвращения. Будем посмотреть.

20:06

serenky25

Да он просто с перегаром приехал.

20:06

Ясен-Красен!

Прощай, деревяшка!

20:05

75serg75

Да косит игрочишко!

20:03

kb minsk

что-то дюпа частенко перед сборной травмы получает. Правильно зачем играть- бабки не заплатят

20:02

shpasic

ну, ничего травмированные Глушаков, Акинфеев и Смолов его заменят) а какие-то дурачки, подписавшие петицию, думали, что всех этих неудачников Евро-2016 навсегда отстранят от сборной)

20:01

Batistuta 9

Давайте Бухарова и Полоза в старте!

19:57

Ботаникум

Свезло Артёмке: теперь можно и в Эрмитаж сходить, или в Мариинку забуриться на Гергиева посмотреть!

19:56

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