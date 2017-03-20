Нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре, сообщают "Известия".
В понедельник форвард не принял участия в первой тренировке национальной команды в столице Кубани. Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму ноги в воскресном матче 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0).
24 марта команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, а 28 марта – против сборной Бельгии в Сочи.
Знаток1964
Выгнали ....Клоуна....Беда то какая для Сборной
20:33
Седой86
Туда ему и дорога!!!
20:28
Долой марионеток-макларенеток
Симулянтишка
20:14
Obl2007
В костер , буратину ! В костер !
20:11
spartachok-007
Теперь спакойно к Машке в койку, буратино....
20:10
serenky25
Не... пес не приехал
20:10
fcsm_Z
Да пес с ним...
20:08
Levbereg
Бухарову шанс для реального возвращения. Будем посмотреть.
20:06
serenky25
Да он просто с перегаром приехал.
20:06
Ясен-Красен!
Прощай, деревяшка!
20:05
75serg75
Да косит игрочишко!
20:03
kb minsk
что-то дюпа частенко перед сборной травмы получает. Правильно зачем играть- бабки не заплатят
20:02
shpasic
ну, ничего травмированные Глушаков, Акинфеев и Смолов его заменят) а какие-то дурачки, подписавшие петицию, думали, что всех этих неудачников Евро-2016 навсегда отстранят от сборной)
20:01
Batistuta 9
Давайте Бухарова и Полоза в старте!
19:57
Ботаникум
Свезло Артёмке: теперь можно и в Эрмитаж сходить, или в Мариинку забуриться на Гергиева посмотреть!
19:56