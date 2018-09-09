Дзюба поехал на медобследование после встречи с болельщиками

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в воскресенье провел встречу с болельщиками в центре Москвы, после чего отправился на медицинское обследование.

7-го сентября Россия на выезде обыграла команду Турции (2:1) в Лиге наций. Дзюба был капитаном российской сборной и забил победный гол.

После игры у 30-летнего форварда возник дискомфорт в области поясницы. В товарищеской встрече с командой Чехии, которая состоится в Ростове-на-Дону 10-го сентября, он участия не примет. (Александр Рогулев)

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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