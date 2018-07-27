Дзюба поделился секретом успеха сборной России на чемпионате мира

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба заявил, что поддержка многочисленных болельщиков придала национальной команде уверенности на чемпионате мира-2018.

- Мы почувствовали, что такое родная земля и поддержка, так что у футболистов сборной появилось даже не второе, а третье дыхание, - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита". - Всеобщее объединение придавало нам много сил, уверенности и даже наглости. На эмоциональном подъеме, с учетом очень хороших физических кондиций, всем нам удалось проявить свои лучшие качества. Именно домашний чемпионат мира – это главная наша победа.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Дзюба провел 5 матчей на этом турнире, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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