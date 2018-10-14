Дзюба поблагодарил и.о. президента РФС Алаева после победы над Турцией

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) поблагодарил исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.
- Сегодня был важный матч. Мы - одна страна, одна команда. Победы бы не было, если бы не наша команда. Спасибо РФС, спасибо нашему руководителю Саше Алаеву, который знает, что такое футбол и победы, - написал Дзюба в своем Инстаграме.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
Загрузка...