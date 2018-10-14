Дзюба поблагодарил и.о. президента РФС Алаева после победы над Турцией

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) поблагодарил исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

- Сегодня был важный матч. Мы - одна страна, одна команда. Победы бы не было, если бы не наша команда. Спасибо РФС, спасибо нашему руководителю Саше Алаеву, который знает, что такое футбол и победы, - написал Дзюба в своем Инстаграме.

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