Дзюба — о знаменитой фразе "Мы обо***"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал об обстоятельствах, при которых была произнесена фраза "Мы обо***" про вылет сборной России с чемпионата Европы-2016. Национальная команда заняла четвертое место в группе, набрав одно очко. По словам нападающего, при разговоре присутствовали защитники сборной Василий и Алексей Березуцкие, Игорь Смольников и главный тренер команды Леонид Слуцкий.

– Там были Вася, Леха, Игорь и я. По-моему, вчетвером. И Викторович, — сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Спонтанно получилось, что мы все оказались в одном номере. Мы просто разговаривали о том, что мы обо***. Вот просто обо***лись, надо называть вещи своими именами. Это был такой удар для всех! После этого турнира я месяц отходил. И травмировался, может быть, потому что я этот месяц был в глубокой яме.

Напомним, на чемпионате Европы 2016 года, который проходил во Франции, россияне играли в группе В с Уэльсом, Словакией и Англией. Единственное очко Россия набрала в матче с англичанами (1:1).