Дзюба – Кокорину: "Такие шортики! Секси-мэн"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба в Инстаграме прокомментировал видео с тренировки форварда "Зенита" Александра Кокорина. Восстанавливающийся от тяжелой травмы игрок питерцев сказал, что после этого ролика шансы Дзюбы попасть на чемпионат мира-2018 находятся под большим вопросом.

Кокорин - Дзюбе: "Твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом"

"Дзю, после этого видео твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом", – написал Кокорин, обратившись к одноклубнику, который выступает за "Арсенал" на правах аренды.

"Один вопрос только мучает меня – с какой попытки попал в ворота, в таких-то шортиках? Секси-мэн", – ответил Дзюба.

Напомним, 27-летний Кокорин получил травму крестообразных связок правого колена 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Реабилитация после повреждений такого рода занимает от четырех до шести месяцев.

Дзюба в составе тульского "Арсенала" провел 8 матчей, забив 5 голов и сделав 2 голевых передачи. Последний, на данный момент, мяч форвард отправил в ворота "Зенита", установив окончательный счет встречи – 3:3.