Дзюба и Щенников приехали в сборную России

Нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды. Они будут вести подготовку к заключительному матчу сборной в групповом турнире Лиги наций против Швеции.

Игра Швеция - Россия состоится во вторник, 20 ноября, в Стокгольме. Россиянам для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А, необходимо не проиграть шведам.

Дзюба и Щенников прибыли в расположение @TeamRussia

Совсем скоро - видеокомментарий ребят! pic.twitter.com/7kUfmYO55V – Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

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