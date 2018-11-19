00:07 | Футбол — Сборная России

Дзюба и Щенников приехали в сборную России

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Нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды. Они будут вести подготовку к заключительному матчу сборной в групповом турнире Лиги наций против Швеции.

Игра Швеция - Россия состоится во вторник, 20 ноября, в Стокгольме. Россиянам для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А, необходимо не проиграть шведам.

Швеция - Россия

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей

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