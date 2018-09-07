Дзюба догнал Сычева по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба, поразив ворота Турции в матче Лиги наций, довел число голов за национальную команду до 15-ти. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 28 полных игр, юбилейный гол состоялся в 29-й встрече.

По числу голов Дзюба сравнялся с Дмитрием Сычевым, который играл за национальную команду с 2002-го по 2010 год. Для того, чтобы забить 15 мячей, ему потребовалось провести 47 игр. Лучшим бомбардиром в истории сборной России является Александр Кержаков. На его счету 30 голов в 90 матчах.

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Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча