Дзюба - человек года по версии GQ

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назван человеком года по версии GQ. Форвард в начале 2018 года отправился в аренду в тульский "Арсенал", после чего смог вернуться в сборную России и стал одним из героев чемпионата мира-2018. На турнире он отметился тремя голами в пяти матчах.

Это второй случай признания спортсмена человеком года GQ - в 2008 году награду получил главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Примечательно, что в номинации "спортсмен года" Дзюба даже не был представлен. Награду завоевал пловец Евгений Рылов.