16:32 | Футбол — Сборная России

Дзюба будет капитаном сборной России в матчах против Швеции и Турции

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Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба будет капитаном сборной России в предстоящих матчах Лиги наций. 

– Капитаном сборной России будет Дзюба, - сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов во время общения с журналистами в Доме футбола. 

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией - 14 октября в Сочи.

На чемпионате мира-2018 капитаном сборной России был голкипер Игорь Акинфеев, сегодня объявивший о завершении карьеры. 

Полностью интервью с Черчесовым - здесь

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