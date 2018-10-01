Дзюба будет капитаном сборной России в матчах против Швеции и Турции

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном сборной России в предстоящих матчах Лиги наций.

– Капитаном сборной России будет Дзюба, - сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов во время общения с журналистами в Доме футбола.

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией - 14 октября в Сочи.

На чемпионате мира-2018 капитаном сборной России был голкипер Игорь Акинфеев, сегодня объявивший о завершении карьеры.

Полностью интервью с Черчесовым - здесь

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