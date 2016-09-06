14:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Джордан Айю - в нападении Ганы на матч с Россией

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Стал известен стартовый состав сборной Ганы на товарищеский матч против команды России.

Главный тренер Авраам Грант сделал выбор в пользу боевого варианта, который выглядит следующим образом: Адам Куараси ("Русенборг", Норвегия), Харрисон Аффул ("Коламбус Крю", США), Джон Бой ("Сивасспор", Турция), Джонатан Менса ("Анжи"), Абдул Баба Рахман ("Шальке", Германия), Африйе Акуа ("Торино", Италия), Мубарак Вакасо ("Панатинаикос", Греция), Томас Парти ("Атетико", Испания), Кристиан Атсу ("Ньюкасл", Англия), Джордан Айю ("Астон Вилла", Англия), Фрэнк Ачеампонг ("Андерлехт", Бельгия).

Встреча начнется в 19.00 в Москве на стадионе "Локомотив".

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