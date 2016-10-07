19:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

Джоэл Кэмпбелл: "Сборная России - очень значимая команда на международном уровне"

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Нападающий сборной Коста-Рики и лиссабонского "Спортинга" Джоэл Кэмпбелл заявил, что его национальная команда намерена обыграть сборную России в предстоящем контрольном матче. Игра пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара".

– Мы приехали в Краснодар, чтобы победить команду России, – цитирует "Р-Спорт" Кэмпбелла. – Это очень значимая сборная на международном уровне, у них хороший подбор игроков. Мы рассматриваем матч с командой России как подготовку к отборочным играм на чемпионат мира-2018.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161007/1110456124.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Для кого значимая? Для Словакий и Уэльсов, чтоб можно было у этой сборной очки отжать без напряга?

19:57

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