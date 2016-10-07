Джоэл Кэмпбелл: "Сборная России - очень значимая команда на международном уровне"

Нападающий сборной Коста-Рики и лиссабонского "Спортинга" Джоэл Кэмпбелл заявил, что его национальная команда намерена обыграть сборную России в предстоящем контрольном матче. Игра пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара".

– Мы приехали в Краснодар, чтобы победить команду России, – цитирует "Р-Спорт" Кэмпбелла. – Это очень значимая сборная на международном уровне, у них хороший подбор игроков. Мы рассматриваем матч с командой России как подготовку к отборочным играм на чемпионат мира-2018.