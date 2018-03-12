Джикия, Васин и Фернандес 19 марта посетят занятие сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) сказал, что пригласит травмированных защитников Георгия Джикию, Виктора Васина и Мариу Фернандеса на занятие, посвященное разбору игр с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3). По словам специалиста, анализ ноябрьских встреч пройдет 19 марта.

- В ближайшем туре премьер-лиги несколько матчей будет перенесено. Для вас это плюс? Или наоборот плохо, что не получите достаточно информации?

- Во-первых, ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" сыграют в Лиге Европы. Им пауза, возможно, пойдет на пользу.

- На прошлых сборах была практика привлечения травмированных для участия в теоретических занятиях. Сейчас такое планируете для Джикии, Фернандеса?

- Мы это сегодня обсуждали. Они будут приглашены на одно занятие, 19 марта, но главное, чтобы они были на месте, потому что у каждого свои графики: Джикия собирается в Рим, Васин сейчас там. Но им было бы правильно посмотреть разбор матчей с Аргентиной и Испанией, который мы подготовили. К тому же я очень некомфортно себя чувствую, когда футболиста нет, а я его обсуждаю. Лучше уж ничего тогда про него не говорить. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией