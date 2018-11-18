Джикия - лидер сборной в игре с Германией

Лидером сборной России в товарищеском матче с Германией (0:3) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте sport-express.ru, признали Георгия Джикию. За защитника "Спартака" отдали голоса 21,1 процента респондентов (3013 из 14 255). Второй результат у краснодарца Ари (14,1 процента). Третье место занял зенитовец Далер Кузяев (12,7 процента). Далее расположились Андрей Лунев (11,8), Кирилл Набабкин (7,9), Юрий Газинский (6,4), Алексей Ионов (6,3) и Константин Рауш (4,5).

Встреча с немцами была 14-й для нашей сборной в 2018 году. В общем зачете лидером остался Артем Дзюба (81 балл), у Мариу Фернандеса 66 очков. Следом идут: Головин (55), Зобнин (53), Акинфеев (44), Черышев (40), Игнашевич (26), Гильерме, Лунев (оба – 16), Джикия (12), Самедов (9), Кузяев (8), Смолов, Смольников (оба – 6), Ари, Ионов (оба – 5), Газинский (4), Алексей Миранчук (3), Гранат, Ерохин, Жирков, Набабкин (все – 2), Заболотный (1).

По традиции после каждой игры национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта sport-express.ru и журналисты "СЭ".

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей