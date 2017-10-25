Джейн Ладлоу: "С большим уважением относимся к сборной России"

Главный тренер женской сборной Уэльса Джейн Ладлоу после отборочного матча чемпионата мира-2019 против России (0:0) отметила, что очень рада гостевой ничьей в матче с соперником. По ее словам, этот результат равноценен победе.

- Мы очень рады, что добились ничьей в гостевом матче со сборной России, - приводит официальный сайт РФС слова Ладлоу. - Нам приходилось очень много обороняться, но моя команда практически не допускала серьезных ошибок в защите и смогла завершить встречу вничью, заработать одно очко. Для нас этот результат на выезде равноценен победе. Мы с большим уважением относимся к нашему сопернику – сборной России, которая участвует во многих международных турнирах, в том числе она минувшим летом играла на чемпионате Европы в Нидерландах. Это – очень сильная команда.

Что касается погодных условий в Санкт-Петербурге, то было немного холодно, да и по ходу матча пошел снег. Тем не менее, поле на МСА "Петровский" - хорошее. Игру посетило большое количество болельщиков. Нам понравилась атмосфера на матче, город, в котором он проходил. Впечатления от организации встречи – самые позитивные.