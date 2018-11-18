Джеральд Асамоа удивлен разгромной победой Германии над Россией

Бывший нападающий сборной Германии Джеральд Асамоа похвалил футболистов национальной команды за успешную игру в товарищеском матче с Россией. Немцы победили 3:0, голы забили 22-летний Лерой Сане, 23-летний Никлас Зюле и 23-летний Серж Гнабри.

- Я удивлен. Я думаю, что наши парни хорошо сыграли, в особенности молодые игроки, - цитирует ТАСС Асамоа. - Я видел сборную России на чемпионатах, сейчас они были очень хороши, по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад, когда игра сборной была не так хороша.