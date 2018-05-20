Джанаев разминался с полевыми игроками сборной России

В Новогорске стартовала последняя тренировка сборной России перед вылетом в Австрию.

Для прессы были открыты 20 минут занятия. Любопытно, что пока тренер вратарей Гинтарас Стауче разминал вратарей Игоря Акинфеева и Андрея Лунева, Сослан Джанаев работал вместе с полевыми игроками.

На поле не вышли два футболиста: ожидается, что Артем Дзюба вернется в общую группу завтра, а Алан Дзагоев – во вторник. Напомним, у форварда была температура, а хавбек накануне испытывал дискомфорт в области голени.

Игроки зарубежных клубов Владимир Габулов ("Брюгге"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Дмитрий Черышев ("Вильярреал"), присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится сегодня вечером. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​