Джанаев повторил антирекорд Новосадова в сборной России

Вратарь сборной России Сослан Джанаев стал вторым голкипером, пропустившим четыре мяча в дебютном матче за национальную команду. Ворота Джанаева четырежды поразила сборная Коста-Рики в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Краснодаре (3:4).
Впервые четыре гола в первой игре за сборную пропустил Андрей Новосадов в товарищеском поединке с Бразилией (1:5). Последний пятый мяч был забит уже в ворота вышедшего на замену Андрея Чичкина. Стоит отметить, что тот поединок, ставший последним для Анатолия Бышовца во главе сборной, россияне провели в экспериментальном составе без ряда ведущих футболистов. Для многих игроков стал первым и единственным в национальной команде.
Три мяча в дебютных поединках за сборную России пропускали Артем Ребров в 2015 году (1:3 против Хорватии) и Игорь Акинфеев в 2004 году (2:3 против Норвегии).
xueks
это наказание за крицюка и смолова
19:15
Веефника
Slim Taller: "Хотя-бы понятно стало,почему посредственный по европейским меркам вратарь Акинфеев является первым номером в сборной." ===== Похоже, Вы не смотрели матч - сегодня Акинфеев не играл, а первым номером в сборной был конечно Василий. И еще долго будет, поскольку молодой ышо.
19:10
Platinum1991
Надо было ставить Крицюка, а на второй тайм замена на Джанаева!!! Или наоборот! Джанаев на первый тайм, а Крицюк на второй! Черчесов ПРОМАХНУЛСЯ! Хотя и Сослан не виноват в пропущенных! При такой игре в обороне могли и больше пропустить. Черчесов ПЛОХО тактически подготовил сборную к игре. Физикой накачали, а тактически НЕТ. Надо было не физикой качать, а тактически НАТАСКИВАТЬ, что намного сложнее! Не было видно командных осмысленных действий и уверенности. После физики игроки сборной подсели и быстро потеряли концентрацию, отсюда и ошибки, и в атаке и в обороне! Игроки не виноваты, что Черчесов провалил подготовку к игре и НАСТУПИЛ на ГРАБЛИ Слуцкого! А грабли своё дело ЗНАЮТ, в отличие от Черчесова! Исправно ЛУПЯТ по лбу и шишки НАБИВАЮТ! На что наступили, то и получили! Не хочет Черчесов учиться на ошибках Слуцкого, вот и будет регулярно СМАЧНО получать!
19:08
Веефника
sharotyk: "Ну как к Акинфееву не относись гол от Васи он бы не пропустил." ====== Игорь и без Васи в ЛЧ автоголом отметился! Так что и этот бы пропустил за милую душу! Вспомните матч с Кореей на ЧМ. Из ничего привез. Джанаеву еще учиться и учиться...
19:03
Снежик
следующая победа в международном матче будет, когда не будет ... конечно Васи..
19:00
Slim Taller
Хотя-бы понятно стало,почему посредственный по европейским меркам вратарь Акинфеев является первым номером в сборной.
18:56
Alex Surovov
Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грошь ему цена в базарный день.
18:51
энильдо
Старички-деревяшки жгут! Мы еще много интересного с их участием увидим и в октябре, и ноябре, а уж декабрь станет их "триумфом". Да и Джанаев не тот игрок, чтобы его привлекать в сборную.
18:50
sharotyk
Ну как к Акинфееву не относись гол от Васи он бы не пропустил.
18:48
Vedi
Что Лодыгин , что Джанаев . Осетин хотел осетина по рекламировать , а вышло на оборот - анти реклама .
18:47
ak-09
Повезло Джанаеву,что играли всего лишь с Косто-Рикой.А если бы играли бы с Германией или Испанией? Джанаев штук 10 получил бы.Легко отделался.
18:44
Веефника
Не думаю, что Новосадову, Реброву и Акинфееву забивали свои центральные защитники с капитанскими повязками. Если исключить "фактор Васи", то дебют Джанаева следует признать более успешным, чем у Реброва или Акинфеева.
18:41
serzheo
Во-во понеслась.... Да Джанаев раз в сто круче Конифея, тот рядом не стоял. Это Береза- подстава...
18:38
Iz_naroda
Спасибо Васе за всё, но пора и на покой. За два года необходимо новую пару центральных защитников наигрывать.
18:38
Al Rains
Невезучий он...хоть и талантливый
18:36
ddf
Джанаев в 1 тайме, Полоз во втором. Плюс неплохо проявил себя Самедов и Дзюба, но игру оживил именно выход Полоза. Березуцкий утопил сборную, что 1-м, что во 2-м тайме.
18:34