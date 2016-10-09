Джанаев повторил антирекорд Новосадова в сборной России

Вратарь сборной России Сослан Джанаев стал вторым голкипером, пропустившим четыре мяча в дебютном матче за национальную команду. Ворота Джанаева четырежды поразила сборная Коста-Рики в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Краснодаре (3:4).

Впервые четыре гола в первой игре за сборную пропустил Андрей Новосадов в товарищеском поединке с Бразилией (1:5). Последний пятый мяч был забит уже в ворота вышедшего на замену Андрея Чичкина. Стоит отметить, что тот поединок, ставший последним для Анатолия Бышовца во главе сборной, россияне провели в экспериментальном составе без ряда ведущих футболистов. Для многих игроков стал первым и единственным в национальной команде.

Три мяча в дебютных поединках за сборную России пропускали Артем Ребров в 2015 году (1:3 против Хорватии) и Игорь Акинфеев в 2004 году (2:3 против Норвегии).