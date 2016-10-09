18:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Джанаев повторил антирекорд Новосадова в сборной России

0
0
0
16

Вратарь сборной России Сослан Джанаев стал вторым голкипером, пропустившим четыре мяча в дебютном матче за национальную команду. Ворота Джанаева четырежды поразила сборная Коста-Рики в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Краснодаре (3:4). 

Впервые четыре гола в первой игре за сборную пропустил Андрей Новосадов в товарищеском поединке с Бразилией (1:5). Последний пятый мяч был забит уже в ворота вышедшего на замену Андрея Чичкина. Стоит отметить, что тот поединок, ставший последним для Анатолия Бышовца во главе сборной, россияне провели в экспериментальном составе без ряда ведущих футболистов. Для многих игроков стал первым и единственным в национальной команде.

Три мяча в дебютных поединках за сборную России пропускали Артем Ребров в 2015 году (1:3 против Хорватии) и Игорь Акинфеев в 2004 году (2:3 против Норвегии).

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

xueks

это наказание за крицюка и смолова

19:15

Веефника

Slim Taller: "Хотя-бы понятно стало,почему посредственный по европейским меркам вратарь Акинфеев является первым номером в сборной." ===== Похоже, Вы не смотрели матч - сегодня Акинфеев не играл, а первым номером в сборной был конечно Василий. И еще долго будет, поскольку молодой ышо.

19:10

Platinum1991

Надо было ставить Крицюка, а на второй тайм замена на Джанаева!!! Или наоборот! Джанаев на первый тайм, а Крицюк на второй! Черчесов ПРОМАХНУЛСЯ! Хотя и Сослан не виноват в пропущенных! При такой игре в обороне могли и больше пропустить. Черчесов ПЛОХО тактически подготовил сборную к игре. Физикой накачали, а тактически НЕТ. Надо было не физикой качать, а тактически НАТАСКИВАТЬ, что намного сложнее! Не было видно командных осмысленных действий и уверенности. После физики игроки сборной подсели и быстро потеряли концентрацию, отсюда и ошибки, и в атаке и в обороне! Игроки не виноваты, что Черчесов провалил подготовку к игре и НАСТУПИЛ на ГРАБЛИ Слуцкого! А грабли своё дело ЗНАЮТ, в отличие от Черчесова! Исправно ЛУПЯТ по лбу и шишки НАБИВАЮТ! На что наступили, то и получили! Не хочет Черчесов учиться на ошибках Слуцкого, вот и будет регулярно СМАЧНО получать!

19:08

Веефника

sharotyk: "Ну как к Акинфееву не относись гол от Васи он бы не пропустил." ====== Игорь и без Васи в ЛЧ автоголом отметился! Так что и этот бы пропустил за милую душу! Вспомните матч с Кореей на ЧМ. Из ничего привез. Джанаеву еще учиться и учиться...

19:03

Снежик

следующая победа в международном матче будет, когда не будет ... конечно Васи..

19:00

Slim Taller

Хотя-бы понятно стало,почему посредственный по европейским меркам вратарь Акинфеев является первым номером в сборной.

18:56

Alex Surovov

Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грошь ему цена в базарный день.

18:51

энильдо

Старички-деревяшки жгут! Мы еще много интересного с их участием увидим и в октябре, и ноябре, а уж декабрь станет их "триумфом". Да и Джанаев не тот игрок, чтобы его привлекать в сборную.

18:50

sharotyk

Ну как к Акинфееву не относись гол от Васи он бы не пропустил.

18:48

Vedi

Что Лодыгин , что Джанаев . Осетин хотел осетина по рекламировать , а вышло на оборот - анти реклама .

18:47

ak-09

Повезло Джанаеву,что играли всего лишь с Косто-Рикой.А если бы играли бы с Германией или Испанией? Джанаев штук 10 получил бы.Легко отделался.

18:44

Веефника

Не думаю, что Новосадову, Реброву и Акинфееву забивали свои центральные защитники с капитанскими повязками. Если исключить "фактор Васи", то дебют Джанаева следует признать более успешным, чем у Реброва или Акинфеева.

18:41

serzheo

Во-во понеслась.... Да Джанаев раз в сто круче Конифея, тот рядом не стоял. Это Береза- подстава...

18:38

Iz_naroda

Спасибо Васе за всё, но пора и на покой. За два года необходимо новую пару центральных защитников наигрывать.

18:38

Al Rains

Невезучий он...хоть и талантливый

18:36

ddf

Джанаев в 1 тайме, Полоз во втором. Плюс неплохо проявил себя Самедов и Дзюба, но игру оживил именно выход Полоза. Березуцкий утопил сборную, что 1-м, что во 2-м тайме.

18:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ