Дзагоева в матче Россия - Бельгия поменяли на всякий случай

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с командой Бельгии (3:3) в контрольном матче отметил, что полузащитник Алан Дзагоев почувствовал спазм, и поэтому был заменен, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам наставника, игроками лучше не рисковать. Напомним, что Дзагоев был заменен на 16-й минуте встречи.
– Что с Дзагоевым? – вопрос Черчесову. – Такая ранняя замена.
– Он почувствовал спазм. Стараемся не рисковать футболистами. Не ждали ни минуты. Чтобы не усугубить состояние, решили поменять Дзагоева.
breakthrough
Ещё бы Черч им рискнул. Гинер бы распял его за такие дела. Нам ещё чемп выигрывать. Да и Алан всё понимает ))
22:48 28 марта
igogohruhru
С этии травмами Дзагоеву пора переходить в защитники
22:25 28 марта
merniloskut
Совсем недавно нас уверяли что именно канюшня с бамжами являются железобетонной основой сборной...
22:08 28 марта
rusfed 2.0
Тень Гинера витала над Фиштом
22:05 28 марта