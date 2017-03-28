Дзагоева в матче Россия - Бельгия поменяли на всякий случай

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с командой Бельгии (3:3) в контрольном матче отметил, что полузащитник Алан Дзагоев почувствовал спазм, и поэтому был заменен, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам наставника, игроками лучше не рисковать. Напомним, что Дзагоев был заменен на 16-й минуте встречи.

– Что с Дзагоевым? – вопрос Черчесову. – Такая ранняя замена.

– Он почувствовал спазм. Стараемся не рисковать футболистами. Не ждали ни минуты. Чтобы не усугубить состояние, решили поменять Дзагоева.