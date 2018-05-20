Дзагоев занимается по индивидуальной программе до вторника

Официальный Твиттер сборной России сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев сегодня и завтра будет заниматься по индивидуальной программе. У игрока появился незначительный дискомфорт в области мышц голени, из-за чего в субботу он занимался отдельно от команды.

Во вторник планируется возвращение Дзагоева в общую группу.

Полузащитник @TeamRussia Алан Дзагоев из-за сегодня и завтра продолжит тренироваться по индивидуальной программе. Во вторник планируется его возвращение в общую группу. pic.twitter.com/XEYzBPFomW – Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

Все о чемпионате мира – здесь // Все о сборной России //

Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи