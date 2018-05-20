10:18 | Футбол — Сборная России

Дзагоев занимается по индивидуальной программе до вторника

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Официальный Твиттер сборной России сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев сегодня и завтра будет заниматься по индивидуальной программе. У игрока появился незначительный дискомфорт в области мышц голени, из-за чего в субботу он занимался отдельно от команды.

Во вторник планируется возвращение Дзагоева в общую группу.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Баркас71

А НУЖЕН ЛИ ВООБЩЕ ЭТОТ АнАЛ С ЕГО ПОСТОЯННЫМИ ТРАВМАМИ ?????

10:25

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