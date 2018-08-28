14:56 | Футбол — Сборная России

Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора

Алан ДЗАГОЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алан ДЗАГОЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Алан Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор. В начале августа пользователи получили возможность установить "озвучку" от партнера армейца по сборной России, форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ЦСКА, фирменными футбольными "фишками" и выражениями", – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Пользователи получат возможность загрузить голос Дзагоева начиная с 12.00 по московскому времени среды, 29 августа.

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //
"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //
Шутки, которые могут не понравиться новому голосу навигатора Дзюбе

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/yandeksnavigator-i-yandekstransport-zagovoryat-golosom-alana-dzagoeva/

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