Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Алан Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор. В начале августа пользователи получили возможность установить "озвучку" от партнера армейца по сборной России, форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ЦСКА, фирменными футбольными "фишками" и выражениями", – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Пользователи получат возможность загрузить голос Дзагоева начиная с 12.00 по московскому времени среды, 29 августа.

🗣 "Чуть помедленнее, кони! Впереди камера"



🎙 Алан Дзагоев – в вашем смартфоне!



В среду, 29 августа, в 12:00 голос полузащитника #ЦСКА и @TeamRussia станет доступным для загрузки в приложениях Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт!



Подробнее ➡ https://t.co/Ff0MP9KI9w pic.twitter.com/X0Aad5fM7C – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 августа 2018 г.

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //

"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //

Шутки, которые могут не понравиться новому голосу навигатора Дзюбе