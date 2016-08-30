19:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзагоев тренируется индивидуально

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев занимается отдельно от общей группы национальной команды на тренировке перед товарищеским матчем против Турциипередает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 26-летний хавбек бегает вместе с тренером по физподготовке. Игрок ЦСКА получил повреждение 27 августа в матче 5-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что Дзагоев, скорее всего, не сможет сыграть в завтрашнем матче против Турции.

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