Дзагоев тренируется индивидуально

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев занимается отдельно от общей группы национальной команды на тренировке перед товарищеским матчем против Турции, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 26-летний хавбек бегает вместе с тренером по физподготовке. Игрок ЦСКА получил повреждение 27 августа в матче 5-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что Дзагоев, скорее всего, не сможет сыграть в завтрашнем матче против Турции.