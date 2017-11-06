Дзагоев приехал в расположение сборной России

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прибыл в расположение сборной России в Новогорск, сообщает пресс-служба национальной команды. Ранее хавбек был включен в заявку сборной на товарищеские матчи против Аргентины и Испании.

Напомним, 27-летний Дзагоев из-за различных повреждений сыграл за сборную при Черчесове лишь 75 минут.

Сегодня сборная России начнет в Новогорске подготовку к контрольным встречам с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники") и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург). Ранее в расположение национальной команды также приехал полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

Состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией