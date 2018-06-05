Дзагоев догнал Глушакова, Семшова и Широкова по матчам за сборную

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев догнал Дениса Глушакова, Игоря Семшова и Романа Широкова по матчам за сборную России. 27-летний хавбек провел 61 минуту в товарищеской встрече против Турции (1:1).
Игра для Дзагоева стала 57-й за национальную команду, он в одном матче от Алексея Березуцкого (58).
Рекордсменом по играм за российскую сборную остается защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (122).
Россия - Турция - 1:1. Черчесов перекрестился. И его можно понять //
Сборная России и ЧМ-2018: остается слепо верить
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Игорь Семшов
- Денис Глушаков
- Роман Широков
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Сборная Турции (Футбол)