21:48 | Футбол — Сборная России

Дзагоев догнал Глушакова, Семшова и Широкова по матчам за сборную


Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев догнал Дениса Глушакова, Игоря Семшова и Романа Широкова по матчам за сборную России. 27-летний хавбек провел 61 минуту в товарищеской встрече против Турции (1:1).

Игра для Дзагоева стала 57-й за национальную команду, он в одном матче от Алексея Березуцкого (58).

Рекордсменом по играм за российскую сборную остается защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (122).

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