Два пенальти в ворота сборной России назначено впервые

Румынский арбитр Павел Кристиан Балай дважды за один тайм наказал сборную России 11-метровыми в товарищеском матче против Катара. Ни разу с 1992 года в ворота российской команды не назначалось больше одного пенальти. Кроме того, Балай повторил рекорд итальянского судьи Пьерлуиджи Пайретто, назначившего три 11-метровых в матче Россия – Болгария (4:2). Сергей Юран и Игорь Колыванов тогда свои шансы реализовали, а Любослав Пенев не сумел переиграть Сергея Овчинникова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча Катар – Россия