Друга врача сборной России Безуглова избили. Полиция не смогла найти виновных

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об инциденте, который произошел с его другом, врачом Вадимом Шамардецким. Полиция отказалась задерживать человека, который избил Шамардецкого.

Безуглов отметил, что не понимает, как такое може происходить в центре Москвы в 21-м веке и добавил, что ему жутко от этой ситуации.

– Как такое может происходить в 21-м веке практически в центре Москвы. В декабре 2017 года я со своими друзьями был в бане– вполне себе новогодняя история казалось бы, но нет. После бани все поехали домой, а вот мой хороший друг и отличный врач Вадим Шамардецкий имел несчастье жить рядом с ней и поэтому он решил до дома дойти пешком. Что произошло потом банально и просто: по пути ему встретилась компания, одному из членов которой он не понравился. И он решил проучить доктора: удар в голову, падение...Потом полиция, составление протокола, больница для моего друга и очень неутешительный диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма, перелом передней стенки лобной пазухи, кровоизлияние в лобную, верхнечелюстные пазухи и яичейки решетчатой кости, гематома мягких тканей правой окологлазничной области, ссадина нижнего века правого глаза, вред здоровью средней тяжести, который может эхом отзываться на его здоровье всю жизнь...Казалось бы все просто: человеку нанесли повреждения средней тяжести, вся ситуация запротоколирована, личность ударившего установлена, он был задержан на месте совершения преступления, составлен протокол в отделении полиции, возбуждено уголовное дело по статье 112, часть 1.Что ещё надо чтобы довести очевидное дело до конца?

Ан нет... Оказывается все не так просто как кажется со стороны...ОМВД по району "Филевский парк" славно поработало и ... закрыло дело в связи с невозможностью установить личность нападавшего...Большего цинизма представить трудно...Мой друг находясь в некотором шоке от такой постановки вопроса пишет жалобу в надзорный орган – прокуратуру, которая выносит постановление о возобновлении дела.Славные работники ОМВД "Филевский парк" опять месяц все это расследуют и... опять не могут установить личность нападавшего...И так несколько раз кряду….Прошел почти год...Человек нанесший повреждения средней тяжести моему другу на свободе (его, кстати, никто и не думал задерживать даже на 2 месяца хотя он и его компаньоны в присутствии милиционеров во время составления протокола угрожали моему другу и его семье), следователи ОМВД "Филевский парк" сбились с ног разыскивая "неизвестного" чьи ФИО и полные паспортные данные есть в протоколе участкового...Это что за какой-то адовый беспредел? Понятно что потерпевший всего лишь врач, а не высокопоставленный чиновник, понятно что в ОМВД "Филевский парк" вряд ли найдут 18 следователей чтобы расследовать это "фантастически сложное" дело, понятно что Андрей Малахов об этом не расскажет, но неужели у нас в стране, чтобы просто качественно выполнять свою работу некоторым сотрудникам правоохранительных органов необходимы звонки сверху или страх перед возможной оглаской этого беспредела?

Реально опускаются руки и становится жутко стыдно и за себя тоже когда видишь такое и понимаешь, что гораздо ближе к твари дрожащей находишься чем право имеешь... Вот сижу и думаю: как помочь другу? Или уже все: ОМВД "Филевский парк" победило закон и совесть техническим нокаутом?, - написал Безуглов в своем Инстаграме.

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