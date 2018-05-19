Допинг-офицеры проверяют восемь футболистов сборной России

Заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров уточнил информацию о допинг-офицерах, которые прибыли сегодня утром в расположение национальной команды.
- Утром допинг-офицеры сделали запрос на тестирование восьми футболистов. На этом пока все, - сказал Владимиров.
Напомним, накануне сборная России собралась в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2018. Сегодня у команды Станислава Черчесова запланирована вторая тренировка. (Андрей СИЗЯКИН)
загадочный лысый ассятин
статейка в 11:44 вылетела === "Дзюба снова не тренериутся со сборной". Ну, так допинг--офицеры исчё не уехали, куда ж ему высовываться???? Тем более только вчера--позавчера "ХА-ХА" ловил....
11:59
alexalex
Да ладно, пускай пописают...
11:46
баламошка
Фсё, ЧМ отменяется)
11:40