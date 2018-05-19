Допинг-офицеры проверяют восемь футболистов сборной России

Заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров уточнил информацию о допинг-офицерах, которые прибыли сегодня утром в расположение национальной команды.

- Утром допинг-офицеры сделали запрос на тестирование восьми футболистов. На этом пока все, - сказал Владимиров.

Напомним, накануне сборная России собралась в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2018. Сегодня у команды Станислава Черчесова запланирована вторая тренировка. (Андрей СИЗЯКИН)

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