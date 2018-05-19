11:33 | Футбол — Сборная России

Допинг-офицеры проверяют восемь футболистов сборной России

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Заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров уточнил информацию о допинг-офицерах, которые прибыли сегодня утром в расположение национальной команды.

- Утром допинг-офицеры сделали запрос на тестирование восьми футболистов. На этом пока все, - сказал Владимиров.

Напомним, накануне сборная России собралась в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2018. Сегодня у команды Станислава Черчесова запланирована вторая тренировка. (Андрей СИЗЯКИН)

Сбор особого назначения

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КОММЕНТАРИИ (3)
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загадочный лысый ассятин

статейка в 11:44 вылетела === "Дзюба снова не тренериутся со сборной". Ну, так допинг--офицеры исчё не уехали, куда ж ему высовываться???? Тем более только вчера--позавчера "ХА-ХА" ловил....

11:59

alexalex

Да ладно, пускай пописают...

11:46

баламошка

Фсё, ЧМ отменяется)

11:40

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