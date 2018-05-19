10:44 | Футбол — Сборная России

Допинг-офицеры приехали на тренировку сборной России

Допинг-офицеры приехали на тренировку сборной России. Фото "СЭ"
Допинг-офицеры приехали на тренировку сборной России. Фото "СЭ"

Допинг-офицеры прибыли на тренировку сборной России для проверки футболистов, сообщает ТАСС. Напомним, что национальная команда проводит сбор на базе в Новогорске в преддверии старта чемпионата мира-2018.

Напомним, что 18 мая сборная провела первое занятие, в котором участвовало 24 человека.

С 20 по 31 мая команда Станислава Черчесова проведет сбор в Нойштифт-им-Штубайталь, где 30-го числа запланирована игра с Австрией. На этом сборе к сборной присоединятся вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5215329

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